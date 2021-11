[FOTO] Andrej Plenković posjetio KB Dubrava: 'Necijepljeni koji završi na bolničkom liječenju, zauzima mjesto nekome drugom koji zahtijeva skrb'

Predsjednik Vlade, Andrej Plenković, posjetio je u subotu KB Dubrava i sastao se s ravnateljem Ivicom Lukšićem, Kriznim stožerom KB-a Dubrava te drugima iz užeg vodstva bolnice

"Mišljenje ministra Beroša, njegovih kolega, stručne skupine, ravnatelja Lukšića je da je hrvatski zdravstveni sustav funkcionalan, da ima kapaciteta skrbiti o svim pacijentima koji su hospitalizirani i onima koji će to tek biti", rekao je Plenković.

Još jednom je istaknuo važnost cijepljenja te pozvao sve one koji to još nisu, da se cijepe.

"Svaki krevet koji je dodijeljen covid pacijentu, oduzima mjesto drugome tko boluje od bolesti i to moramo spriječiti", rekao je Beroš i dodao da se trebaju nositi maske, držati do higijene.

“Ne, da smo htjeli uvesti obvezno cijepljenje, to bismo napravili. Preduvjet je pogoršanje epidemiološke situacije. Ako se pogorša, radi se o ograničavanju neesencijalnih okupljanja. U ovom trenutku nismo razmišljali o obveznom cijepljenju", rekao je.

"Mi smo na zadnjoj sjedini 300.000 doza donirali. Idemo malo shvatiti što je Vladi najvažnije – prvo je zaštita građana. Imamo izvanredno požrtvovno osoblje, kao i što imamo cjepivo u izobilju. Zaokružili smo paket koji država treba dati. Odgovornost građana je da doprinos kolektivnom naporu", rekao je Plenković dodajući da funkcioniraju i promet, financije, školstvo…

"Nemamo luksuz birati, bitno je znati da su svi elementi potrebni. Ali baviti se aktivnostima koji mogu ugroziti živote treba izbjegnuti. Ne mora se raditi nešto što je luksuz tijekom četvrtog vala. Takav luksuz gdje se može zaraziti treba izbjegavati, to je osobna odgovornost", rekao je.

Kazao je da su pacijenti u teškim situacijama i da se divi medicinskom osoblju. “Svi oni koji pretendiraju da ovo ne postoji, neka samo dođu na 30 sekundi i da će promijeniti mišljenje”, rekao je.

I Plenković se referirao na Hasanbegovića.

"Mogu tražiti minutu u eteru, ali mogu i govoriti imbecilne izjave poput njega. Neka dođu vidjeti ljude koji isto kao on ima pravo zaraziti se. Ima šešir saborskog zastupnika pa misli da može lupati što želi. To je loše i to misli 99 posto Hrvata. Imali smo već situacija kada su mi se javljali zastupnici od doma, naći će se tehničko rješenje. Neće, vjerujte mi, Sabor propasti zbog nedolaska takvih retoričara", rekao je Plenković.