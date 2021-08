Amerikanci u završoj fazi evakuacije iz Kabula, talibani spremni preuzeti aerodrom

Američke su snage u završnoj fazi evakuacije iz Afganistana, a potrebno je još evakuirati nešto više od tisuću civila prije povlačenja postrojbi, kazao je zapadnjački sigurnosni dužnosnik u Kabulu u nedjelju za Reuters

Dužnosnik je anonimno rekao Reutersu da će se tek odlučiti o točnom datumu i vremenu završetka operacije. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da će se pridržavati dogovorenog roka pa bi SAD do utorka trebao povući sve svoje postrojbe iz Afganistana.

Britanija je poručila da će do toga doći samo ako talibani omoguće napuštanje zemlje onima koji to žele i ako će poštivati ljudska prava. Bijela kuća je objavila da će narednih nekoliko dani biti najopasniji za evakuaciju. Do sada su SAD i saveznici, tijekom protekla dva tjedna, evakuirali 113.500 ljudi, navodi Bijela kuća. Američka vojska i savezničke zemlje evakuirale su u subotu manje ljudi jer se Washington priprema za okončanje misije.