Alex Salmond preminuo u 69. godini: Onesvijestio se nakon govora u Makedoniji

Prema informacijama, onesvijestio se nakon što je u subotu održao govor na međunarodnoj konferenciji., piše BBC.

Salmond je predvodio kampanju za neovisnost Škotske uoči referenduma 2014. godine, a podnio je ostavku na mjesto prvog ministra nakon što su škotski glasači izabrali ostanak u Ujedinjenom Kraljevstvu s rezultatom 55% prema 45%.

On je predvodio Škotsku nacionalnu stranku (SNP) do pobjede na izborima za škotski parlament 2007. godine, a prethodno je bio vođa stranke od 1990. do 2000. godine.

Prvi se zalagao za neovisnost

Salmond, prvi škotski ministar koji se zalagao za neovisnost, potom je doveo SNP do povijesne većine na izborima četiri godine kasnije – što je otvorilo put za održavanje referenduma.

Imao je spektakularan sukob sa svojom nasljednicom na čelnoj poziciji SNP-a i prvom ministricom, Nicolom Sturgeon, zbog načina na koji je njezina vlada postupala u vezi s prijavama za uznemiravanje protiv njega.

Salmond je također oslobođen optužbi za teške seksualne prijestupe nakon suđenja u Edinburghu 2020. godine.

Nakon što je 2018. godine napustio SNP, osnovao je stranku koja podržava alternativnu neovisnost, pod nazivom Alba, čiji je bio vođa.

Također je vodio vlastitu emisiju na kontroverznoj ruskoj televiziji RT, ali je tu emisiju suspendirao nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.