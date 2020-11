Alemka Markotić otkrila detalje oko Pfizerovog cjepiva - kako se daje, kad će u masovnu proizvodnju, ali i koje reakcije su dosad zabilježene

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" profesorica Alemka Markotić otkriva detalje o novom cjepivu za koronavirus.

Eksperimentalno cjepivo protiv koronavirusa američkog farmakološkog diva Pfizera i njemačke tvrtke BioNTech ima 90-postotnu učinkovitost u sprječavanju covida-19, objavile su dvije kompanije u ponedjeljak, što je golema prekretnica u obrani od pandemije.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" profesorica Alemka Markotić za Dnevnik Nove TV otkriva detalje o novom cjepivu.

"To je sad već među nekoliko najava. Može se za sada u literaturi pročitati, a i doima se da bi cjepivo moglo imati dosta veliki postotak učinkovitosti. Također je objavljeno da je cjepivo dosta visokoučinkovito, nuspojave nisu značajnije.

Daje se u dvije doze, a na većim dozama su zabilježene reakcije tipa povišene temperature, bolovi u mišićima i zglobovima, no za sada nema većih nuspojava. Proizvođači su najavili da bi mogli do 50 milijuna cjepiva izbaciti do kraja godine. To nisu velike količine, neće biti dostatne niti za dobar dio rizične populacije", napominje.