Alarm u HZZO-u; doprinosi zdravstvu strmoglavo padaju, dugovi se gomilaju

Pacijenti su u Hrvatskoj sve češće na rubu sloma živaca i na samu pomisao da moraju doktoru. Već će prvi korak, naručivanje na pregled ili dijagnostiku, biti traumatičan jer im ne gine poduža lista čekanja, premda će troškovi zdravstvene skrbi u ovoj godini biti veći od pet milijardi eura ili gotovo 40 milijardi kuna.

No, to ne sprečava da svaki mjesec bolnice u Hrvatskoj "proizvedu" 26 milijuna eura ili gotovo 200 milijuna kuna novog gubitka, pa priče nadležnih o "financijskoj konsolidaciji" zdravstvenog sustava ne drže vodu. Za sedam mjeseci manjak iznosi 177 milijuna eura. Uz to, dug bolnica veledrogerijama posljednji dan kolovoza bio je 600 milijuna eura, od kojih je dospjelo 450 milijuna eura.