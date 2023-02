Zapad je poludio za jedinstvenim tepisima koji objašnjavaju geopolitiku i ratnu svakodnevicu Afganistana

Nakon što su američki vojnici napustili Afganistan u lipnju 2021., među kolekcionarima, galeristima, povjesničarima umjetnosti i likovnim kritičarima širom svijeta naglo je porastao interes za rukom rađenim tepisima koji svojim motivima na osebujan način objašnjavaju politiku i oružane sukobe. Riječ je o afganistanskim tepisima, za koje, sudeći po povremenim ponudama u oglasnicima i pojedinim trgovinama s vojnom opremom, postoji zanimanje i među domaćim entuzijastima. Prostirke s prikazima oružja, borbe, pa i čitavim vizualnim tumačenjem kompliciranih političkih događaja, u mnogočemu su jedinstvene i fascinantne, a tportal donosi priču o tome fenomenu

Afganistanski tepisi, poput onih perzijskih, cijenjeni su u svijetu već stoljećima. Neki su zbog njih spremni staviti na kocku i funkciju i društveni ugled, poput Dirka Niebela, nekadašnjeg njemačkog ministra razvoja koji je 2012., na račun države i bez plaćanja carinske pristojbe, dopremio svoj primjerak kao uspomenu na putovanje u tu zemlju. Nije poznat uzorak kakav je odabrao Niebel, no u posljednjih desetak godina sve više pažnje povjesničara umjetnosti, a samim time i kolekcionara, usmjereno je tepisima koji prikazuju afganistansku ratnu svakodnevicu.

Tepisi su osobito popularni u SAD-u i Europi, a za to su najzaslužniji američki vojnici koji su bili stacionirani u Afganistanu i koji su ih donosili kući kao suvenir i podsjetnik na sve nedaće zemlje u stalnom ratnom stanju. Danas se mogu nabaviti u svakoj bolje opremljenoj trgovini s vojnom opremom, ali i priznatim galerijama. Učestalo se nude u oglasnicima i na dražbama cijenjenih aukcijskih kuća, ali i u web shopovima - koji, uz edukativan pristup, nude afganistanske tepihe po početnim cijenama od nekoliko stotina do više tisuća dolara. Najviše ponuđača s originalnom robom dolazi iz SAD-a, što je i logično jer je u Afganistanu bilo stacionirano ukupno tri milijuna američkih vojnika. No sve je više replika koje se masovno izrađuju u Pakistanu, čiji trgovci i inače prate trendove i potražnju Zapada.

Strane intervencije kao inicijalni motiv

Tradicija proizvodnje ratnih prostirki nastala je krajem 70-ih godina prošlog stoljeća, kada su Sovjeti okupirali Afganistan, i nastavila se idućih godina kroz vojne, političke i društvene sukobe globalne razine. Lokalni tkalci počeli su izrađivati tepihe ulaskom sovjetskih snaga u njihovu zemlju, a nastavljaju činiti to i nakon što su se američki vojnici povukli iz Afganistana poslije 20 godina neuspješnog pokušaja zaustavljanja nasilja. Tepisi proizvedeni kao odgovor na te događaje, slažu se brojni povjesničari umjetnosti, pripadaju u najslikovitiju i najbogatiju svjetsku tradiciju ratne umjetnosti nastale krajem 20. i početkom 21. stoljeća.