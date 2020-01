A što prognoza kaže? Na izborni dan sunčano i vjetrovito

Tijekom izbornog dana posvuda prevladavati sunčano. Bit će vjetrovito uz umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, mjestimice s olujnim udarima, a na Jadranu jaku i olujnu buru i sjeverni vjetar

U noći promjenljivo oblačno, ponegdje u unutrašnjosti uz slabu susnježicu i snijeg, osobito na istoku zemlje, dok će se na Jadranu zadržati uglavnom bez oborine.

Najniža temperatura zraka od -4 do 1, na Jadranu od 5 do 9, a najviša između 2 i 6 u unutrašnjosti te od 9 do 13 stupnjeva celzijusa na Jadranu.