'A gdje ćeš za Novu?': Pitali smo mlade u Zagrebu gdje će dočekati 2025.

'Sa svojom djevojkom sam planirao obići nekoliko pubova da vidimo gdje ima slobodnog mjesta. Ako nam bude dosadno, svratit ćemo do Glavnog trga jer smo čuli da imaju dobre svirke' rekao je Dimitrije iz Pančeva.

Osim Dimitrija, i studentica Ana ima u planu dočekati 2025. na Trgu bana Jelačića s prijateljicama.

'Po prvi put ću ići na klasični novogodišnji zagrebački izlazak na Trgu s frendicama. Idem bar jednom vidjeti kako je to proslaviti Novu godinu tamo. Prije ćemo na piće, ali to je to glavni dio. Poslije toga ćemo ići još negdje ili kod jedne od prijateljica kući, vidjet ćemo', kazala je Ana.