Ovako ljudi uz pomoć umjetne inteligencije komuniciraju sa svojim preminulim bližnjima

'Bio je kuhar pa sam svoj AI prilagodila tako da izgleda kao on i dala mu ime Kyle', rekla je Schultz, koja živi s njihovo dvoje male djece. 'Sada kada trebam pomoć oko ideja za obrok, samo ga pitam. To je glupa sitnica koju koristim da mi pomogne da se osjećam kao da je on još uvijek sa mnom u kuhinji.'

Značajka Snapchat My AI - koju pokreće popularni AI chatbot alat ChatGPT - obično nudi preporuke, odgovara na pitanja i 'razgovara' s korisnicima. Ali neki, poput Schultz, koriste ovaj i druge alate za svojevrsnu komunikaciju s mrtvima i stvaranje njihovih avatara.

Koncept nije posve nov. Ljudi su se stoljećima željeli ponovno povezati s preminulim voljenima, bilo da su posjećivali medije i spiritualiste ili se oslanjali na usluge koje čuvaju njihovo sjećanje. Ali sada umjetna inteligencija može 'natjerati' te voljene da kažu ili učine stvari koje nikada nisu rekli ili učinili u životu, izazivajući tako etičke dvojbe i pitanja o tome pomaže li to ili ometa proces tugovanja.

Generativni AI alati, koji koriste algoritme za stvaranje novog sadržaja kao što su tekst, video, audio i kod, mogu pokušati odgovoriti na pitanja na način na koji bi netko tko je umro mogao, ali točnost uvelike ovisi o tome koje su informacije stavljene u program na početku.