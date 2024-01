John Alfonso Romero, otac FPS-a, poseban gost velike Algebrine game dev konferencije Future Perspectives of Game Development

Sveučilište Algebra godinu otvara u velikom stilu – trodnevnim game dev eventom i najvećom konferencijom u regiji 'Future Perspectives of Game Development' na kojoj je poseban uzvanik legendarni dizajner videoigara i jedan od osnivača FPS žanra, John Alfonso Romero.

'Uzbuđen sam što 2024. godinu započinjem snažno u okruženju game developera i gejmera na Algebrinom Global Game Jam-u u Zagrebu! Često me pitaju o mojoj povijesti i povijesti FPS-a, a to je upravo ono što će biti okosnica mog govora 'DOOM Guy: Life in First Person' na Algebrinoj konferenciji 22. siječnja. Za igrače koji žele znati više o tome koji su to tajni sastojci koji su utkani u naš DNA i radi kojih je nastao DOOM, ovo je konferencija koju ne smiju propustiti. Prikazat ću i nikad viđeni behind the scenes materijal iz moje posljednje igre, SIGIL II' – izjavio je Romero.

Na konferenciji, Romero će najaviti i temu lokalnog Global Game Jama kojeg Algebra organizira drugu godinu zaredom u suradnji s partnerima, a ove godine pobjednike očekuje i bogat nagradni fond. Pobjednike očekuje sufinanciranje školarine za prvu godinu prijediplomskog studija razvoja računalnih igara u Algebri u iznosu od 50%, Telemach optički Internet na period korištenja od dvije godine, White Shark ruksaci i gadgeti, društvene igre Carta Magice te dodatni prigodni pokloni. Global Game Jam u organizaciji Sveučilišta Algebra bit će održan za sve prijavljene sudionike od ponedjeljka 22. siječnja do srijede 24. siječnja.

'Global Game Jam prilika je za sve mlade entuzijaste da se, osim u igranju, okušaju i u zahtjevnoj vještini izradi vlastite igre radom u raznovrsnim timovima. White Shark s ponosom podržava GGJ i esport natjecanje u organizaciji Sveučilišta Algebra za koje vjerujemo da će biti još bolje nego prošle godine. Naša misija usmjerena je poticanju odgovornog i održivog igranja te razvijanju igara koje su kvalitetan poticaj mladima za izgradnju poduzetničkog duha, uz promišljanje o sigurnosti u sve izazovnijem online okruženju' – rekao je Stjepan Šmit, osnivač i vlasnik brenda White Shark.

Trodnevni game dev event započet će u nedjelju 21. siječnja kada će fanovi imati priliku zaigrati Doom protiv Romera, dok će se u paralelnim dvoranama odvijati prvi esport turnir u potpunosti u organizaciji Sveučilišta Algebra u kojem će snage u CS2 odmjeriti najhrabriji timovi. Za besprijekorno iskustvo igranja pobrinuo se Telemach Hrvatska koji će igračima omogućiti igranje na najbržoj optičkoj mreži: 'Drago nam je što ćemo imati priliku demonstrirati kako superiorna optička mreža i tehnološki napredna rješenja, iza kojih stoji Telemach, igraju ključnu ulogu u poticanju inovacija u razvoju industrije igara' istaknuo je Frane Škegro, Viši stručnjak za upravljanje proizvodima Telemach Hrvatska.

U ponedjeljak 22. siječnja posjetitelje koji žele naučiti više o tome kako izgleda rad u industriji razvoja igara očekuje mnoštvo sadržaja. Uz Romera, na konferenciji će se naći mnoga poznata lica iz svijeta razvoja računalnih i videoigara te predstavnici domaćih i regionalnih game dev studija poput Outfit7, Croteam, Nanobit, RawFury, Pine Studio, Room-C Games i Today's Game Studios, koji će otvoriti teme novih tehnologija i prilika u industriji, strategija financiranja game dev projekata te će se nastojati pronaći odgovor na pitanje što je važnije u kreiranju igara – kreativnost ili tehničke vještine?

Sve veća upotreba naprednih tehnologija poput proširene stvarnosti (AR), virtualne stvarnosti (VR) te kontroverzne ali primamljive umjetne inteligencije (AI) omogućiti će igračima još dublja i realističnija iskustva, smatra Davor Hunski, glavni kreativni direktor u Croteamu, vodećem studiju za razvoj igara sa sjedištem u Hrvatskoj. „Napredne tehnologije će omogućiti igračima da sami sudjeluju u oblikovanju priče i okoliša prema vlastitim odlukama. Suradnje i multiplayer iskustva postat će sve složenija, stvarat će se virtualni svjetovi gdje igrači mogu zajedno istraživati, surađivati i natjecati se na nove i jedinstvene načine“ – dodaje Hunski.

Ulaznice za konferenciju, esport turnir te Global Game Jam dostupne su putem sustava Entrio do popunjenja mjesta.