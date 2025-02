Bivši šef Googlea upozorava: AI bi se mogao početi opasno zloupotrebljavati

Schmidt, koji je od 2001. do 2017. bio na visokim položajima u Googleu , rekao je da bi se tehnologija mogla upotrijebiti za stvaranje biološkog oružja.

S obzirom na to da razvoj umjetne inteligencije predvode privatne tvrtke, Schmidt je pozvao vlade da pozorno prate i reguliraju taj proces.

Britanija odbila podržati zajedničko priopćenje

Deklaraciju o 'uključivoj i održivoj umjetnoj inteligenciji za ljude i planet' potpisalo je 57 zemalja, među kojima su Indija, Kina, Vatikan, članice Europske unije i Komisija Afričke unije.

Britanija je u utorak na zatvaranju samita pojasnila da je odbila podržati zajedničko priopćenje jer nije pružilo dovoljno 'praktične jasnoće' o 'globalnom upravljanju' umjetnom inteligencijom niti se pozabavila 'ozbiljnijim pitanjima' o nacionalnoj sigurnosti.

Kada je novinar Sky Newsa upitao parlamentarnog podtajnika za stambena pitanja, zajednice i lokalnu upravu Alexa Norrisa je li to bila odluka donesena kako bi se Britanija priklonila novoj američkoj administraciji, on je odgovorio: 'Ne (...) tako ne donosimo odluke. Donosimo ih na temelju onoga što je najbolje za Britance. I to je ono što smo napravili u ovoj situaciji, kao što bismo učinili u bilo kojoj globalnoj ili domaćoj situaciji.'