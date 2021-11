Zločesti dečko Formule 1 dobio je odbijenicu i izazvao podsmijeh u vlastitoj momčadi, a nakon svega još mu je javno spustio šef momčadi

Šef Haasa Guenther Steiner odgovorio je svojem vozaču Nikiti Mazepinu koji se u Meksiku još jednom javno potužio kako momčadski kolega Mick Schumacher ima povlašteni status

U Haasu mogu samo sanjati bodove, nisu im ni blizu, imaju uvjerljivo najlošiji bolid na gridu, no to ne znači da u toj momčadi nije zanimljivo. Od ove sezone za njih voze dva debitanta Nikita Mazepin i Mick Schumacher koji se stalno sukobljavaju na stazi i izvan nje.

Novi verbalni sukob, no ovoga puta Rusa sa šefom momčadi, stigao je na VN Meksika i to u kvalifikacijama. Naime, tada je Mazepin pitao preko radija može li prestići Schumachera, ali odgovor je bio 'NE'. Nakon toga je mladi Rus upitao jesu li mu se smijali zbog toga pitanja, a Steiner je odgovorio: 'Ne smijem se Nikita, ako želiš napraviti prostor, napravi prostor sada.'

Nakon odrađene utrke u kojoj Schumacher nije završio VN Meksika, a Mazepin bio 18. od 18 vozača koji su prošli kroz cilj, o situaciji iz kvalifikacija govorio je šef Steiner te je poručio ruskom vozaču da se 'ne bavi strategijom nego da samo sluša'.

'Mi vidimo puno više nego što oni vide. Vidjeli smo da nema smisla puštati ga, jer čak i ako Nikita pretekne Micka, on će ostati iza Williamsa. Dakle, tu nema dobiti. I tada su mu temperature guma bile u redu. Tako da je bilo: 'ne, ostani gdje jesi jer u suprotnom riskiramo'. Na kraju je zapravo bolje završilo za Nikitu, jer je Mick u zadnjim zavojima upao u gužvu, a on nije. Ali on to ne zna', zaključio je razgovor na tu temu Steiner.