Zlatko Dalić nije 'povukao ručnu' i njegove riječi oduševit će hrvatske navijače; izbornik najavio senzacionalne stvari u Kataru!

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić još jednom je govorio o plasmanu reprezentacije na Svjetsko prvenstvo u Kataru, ali i o nekim drugim temama

'Jako puno čestitki, hvala svima koji su se javili. Mala Hrvatska, četiri milijuna, koliko neki imaju nogometaša, 12 veliko natjecanje, šesti SP, malo tko to može', rekao je Dalić za HRT te se osvrnuo na Miroslava Blaževića.

'Najvažnije je bilo da imamo svoju sudbinu u rukama, po meni je vrlo bitna stvar da smo dobili novu reprezentaciju puno mladih igrača koji su se nametnuli, pokazali su u ozbiljnost i kandidaturu za Katar, ali ne bi to napravili bez senatora. Želim pohvaliti stožer na velikom trudu.'

Dalić je želio nešto naglasiti: 'Godine 2018 ja sam dobio gotovu reprezentaciju, izbornici prije mene su je stvorili, a sigurn sam da će netko s ovom reprezentacijom napraviti dobar rezultat. Imamo slatke brige, ali i težak posao za igrače, svi će se morati potruditi za mjesto u Kataru, ići će oni najbolji, u najboljoj formi, koji se budu u ponašali u skladu s pravilima reprezentacije, to me veseli, izbor će biti težak.'

Luka Modrić, Joško Gvardiol…

'Bilo što da kažemo o Luki je već rečeno, toliko energije, želje s 36 godina, a on je zavrijedio još jedan SP, a pored Luke tu je još 4-5 starijih, Perišić, Brozović, Vida, Lovren, Kovačić. Joško Gvardiol je iznenađenje, mi smo na Euru prošli grupu, a to je bio cilj, a na njemu smo dobili Gvardiola. On će biti nositelj Hrvatske u obrani, ako bude pravi, ako ga ne prebaci, sljedećih deset godina. Drago mi je da misli da nije siguran, uvjeren sam da će svi mladi zapeti da idu u Katar.'