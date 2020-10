Zlatko Dalić jasno je dao do znanja što treba popraviti u odnosu na utakmicu sa Švedskom i što ga posebno frustrira u utakmicama s Francuskom

Nakon dva poraza u rujnu s osam primljenih pogodaka, nedavne pobjede protiv Švicarske i Švedske oraspoložile su izbornika hrvatske vrste Zlatka Dalića uoči sutrašnjeg ogleda protiv svjetskih prvaka Francuza na stadionu Maksimir

'Moramo se drugačije organizirati i paziti da se netko ne ozlijedi. Zbog toga ćemo napraviti nekoliko zamjena. Odmorit ćemo neke igrače koji su više igrali. Brekalo je igrao dosta utakmica, Melnjak također, i to su igrači koje moramo poštedjeti i dati šansu drugim igračima. Uvest ćemo tri, četiri svježa igrača, ali nećemo pasti. Nećemo biti slabiji', dodao je.

Nažalost, za ogled protiv Francuske neće konkurirati Marcelo Brozović zbog kartona.

'Na toj poziciji imama nekoliko igrača, Kovačić, Badelj, Rog, vidjet ćemo tko će zaigrati', dodao je Dalić komentiravši i zdravstveno stanje Andreja Kramarića.

'Za Kramarića ćemo vidjeti danas nakon treninga. Možda će startati od prve minute, a možda uđe kasnije ako će biti potrebno.'

Hrvatska je protiv Švedske odradila odličnih 60 minuta, pitanje je kako to produžiti.

'Igrali smo drugačiji sustav i zbog toga su se igrači više trošili. U tom sustavu čim jedan igrač počne padati, to se odrazi na druge. Više nismo igrali visoki presing, a i premalo smo se odmarali u posjedu lopte. Pali smo u sporiji ritam i Šveđani su to iskoristili i radili nam probleme po lijevoj strani. To moramo popraviti, ali imamo vremena.'

U prvom susretu u Parizu kojeg je Hrvatska izgubila s 2:4, nije bilo Luke Modrića.

'Luke nije bilo u prvoj utakmici, ali se vratio i reprezentacija s njima je puno bolja. On je naš kapetan i lider, uz njega svaki naš igrač je 20 posto bolji.'

Dalić je istaknuo kako se nadao da će Francuzi slaviti protiv Portugala, a onda doći rasterećeni u Zagreb.

'Navijao sam da upišu pobjedu i osvoje tri boda kako bi rasterećeni stigli u Zagreb. Žele biti prvi u skupini i zbog toga im je bitna utakmica u Zagrebu. Neće biti lako, bitno je da ne gubimo lopte, da ne griješimo u posjedu. Oni puste posjed protivniku, a onda prijete iz kontre i polukontre. Oni su najskuplja i najbolja ekipa na svijetu i nije bitno tko će igrati, oni imaju tri momčadi koje imaju vrhunsku kvalitetu.'

Još jednom se zahvalio navijačima na podršci koju pružaju našim igračima.

'Puno je ljepše igrati pred navijačima, bez obzira na njihov broj na stadionu. Protiv Švedske su došli na stadion po teškim uvjetima i to nam puno znači. Više puta pokazali koliko su strastveni i vezani za reprezentaciju', zaključio je Dalić.