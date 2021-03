Zlatan Ibrahimović za rastanak od Sanrema održao govor o kojem pišu svi talijanski mediji; ali to se ionako od njega očekivalo....

Bivši, a vrlo vjerojatno i opet aktivni, švedski nogometni reprezentativac, 39-godišnji Zlatan Ibrahimović, na oproštaju od glazbenog festivala u Sanremu, održao je govor o kojem ove nedjelje pišu svi talijanski mediji

Mihajlović je najprije nasmijao sve odgovorom na pitanje kada su Ibrahimović i on postali prijatelji.

'Naše prijateljstvo je počelo kada me je Zlatan udario glavom', bez imalo oklijevanja odgovorio je Mihajlović, pa detaljnije podsjetio na njihovu borbu u duelu Juventusa i Intera.

'Toliko je bio ljutit da me je udario glavom i zaradio crveni karton. Kada je došao u Inter, htio sam mu vratiti istom mjerom, jer tako mi pokazujemo prijateljstvo'.

Naravno, to se nije dogodilo, ali našao je način da ga bivši srpski izbornik, (op.a iz vremena kvalifikacija za SP 2012.), barem verbalno 'udari' ispod pojasa.

'Ljubomoran je na nešto što ja imam - Ligu prvaka. On je igrao, ja sam je osvojio'.

Imao je Ibrahimović spreman odgovor.

'Imam još vremena', objasnio je 39-godišnjak, koji bi se navodno mogao i vratiti u švedsku reprezentaciju.

Potom je napadač Milana opisao kako mu je bilo kad je saznao da Mihajlović ima leukemiju.

'Kad sam čuo da je bolestan, nisam imao snage nazvati ga. Prošlo je nekoliko dana, okrenuo sam njegov broj ali nisam mogao pričati. Umjesto da ja budem utjeha njemu, on je tješio mene. Bilo je to jako iskustvo, obično sam ja taj koji dijeli savjete. Nakon toga, uspio sam mu samo reći sam tu za bilo što, da me slobodno pita i traži', pokazao je svoje veliko srce Ibrahimović. A vrhunac svega dogodio se u subotu, zadnjeg dana festivala.

Naime, sinoć je održao govor u kojem je objasnio zašto je došao na mjesto koje s nogometom nema nikakve veze.

'Svi su prije festivala znali tko je Zlatan. Zašto je Zlatan onda došao ovamo? A došao je jer voli izazove i adrenalin. Ako sebi ne postavljate izazove, nikad neće pobijediti', rekao je Ibrahimović u uvodu pa dodao:

'U karijeri sam odigrao 945 utakmica i pobijedio u mnogima, ali ne svima. Osvojio sam 11 naslova, ali neke i izgubio. Ja sam Zlatan i kad ne pobijedim u svakoj utakmici. Ja sam Zlatan kad pobjeđujem i kad gubim. Zabio sam puno golova, ali nekoliko sam i promašio. Samo nekoliko. Neuspjeh nije suprotan uspjehu, on je dio uspjeha. Ne raditi ništa je najveći neuspjeh od svih. Ako Zlatan može pogriješiti, onda možete i vi. Najvažnije je svakog dana raditi razliku. Trud, posvećenost i koncentracija su ključni', rekao je Ibrahimović i poentirao na kraju.

'Ja sam na ovom festivalu kako bih vam rekao da i vi na neki svoj način možete biti Zlatan. Posebna zahvala Italiji, mom drugom domu'.