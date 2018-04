Ždrijeb teniskog spektakla u Varaždinu; evo što kažu izbornik Krajan i naši aduti

Meč između Hrvatske i Kazahstana u petak u 14 sati u varaždinskoj sportskoj dvorani Arena otvorit će prvi hrvatski reket Marin Čilić protiv Dmtrija Popka,a potom će na teren Borna Ćorić i prvo ime kazahstanske reprezentacije Mihail Kukuškin. U subotu će u 15 sati parove igrati Ivan Dodig i Nikola Mektić protiv Timura Habibulina i Aleksandra Nedovjesova

'Bili su vrlo dobri u zadnjih pet-šest godina, nisu lak protivnik. Njihova strast za igranjem za svoju zemlju je vrlo velika i to su pokazali protiv nekih velikih reprezentacija. Bit ćemo maksimalno ozbiljni u ovom meču', najavio je Čilić.

Ćorić, drugi hrvatski reket, dvaput je gubio od svog prvog protivnika Kukuškina.

'Stalno me podsjećaju da sam od njega dvaput izgubio na zemlji. On igra drukčiji tenis i trebalo mi je malo da se priviknem. Bilo je to prije dvije-tri godine. Ja sam sad drukčiji igrač, kao i on, ali sada igram dosta dobar tenis i pun sam samopouzdanja', rekao je Ćorić u očekivanju prvih mečeva varaždinskog dvoboja.

U slučaju pobjede Hrvatska bi reprezentacija u rujanskom polufinalu Davis Cupa, ponovo na svom terenu, igrala protiv pobjednika dvoboja SAD i Belgije.