Jeličić: Petković je kmečao u podcastu. On je sve o sebi rekao svojim izjavama

'Moram se osvrnuti na Brunu Petkovića. Znam što znači vađenje iz konteksta pa sam si dao truda da pogledam i gledao sam 25 minuta. On je sedam puta o sebi pričao u trećem licu jednine. To je bio obračun ega sa Zvonom Bobanom. Pravi alfa mužjak to rješava na licu mjesta, a ne čeka mjesec dana da kmeči u podcastu. Razina gdje ti pričaš o Stojkoviću, Dabcu, čak i o Ademiju je razina koja daje za pravo Zvoni što se riješio takve osobnosti, neću reći kvaliteti igračkoj. To što je u 30. godini potpisao za Kebabspor to je njegov problem. Sada kad pogledamo senatore. Ademi otišao u Ujpest, Petković u Koacelispor, Pjaca nema kluba, Ristovski u Sarajevo. Tržište je reklo svoje, trebalo se riješiti tog balasta. Njegova teorija o bipolarnom poremećaju… Treba paziti što govori', rekao je Jeličić.

Nakon toga se kratko nadovezao i Vejić

'Ponaša se kao uvrijeđena frajlica. Stvari koje se događaju u internom razgovoru se ne iznose, posebno ne o trećim osobama', poručio je.