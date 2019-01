Zbog ovih izjava nastao je totalni kaos; odmah je uslijedio žestok odgovor koji se neće svidjeti nikome u Hrvatskoj

Ne stišava se buka oko utakmice Njemačke i Hrvatske poslije koje je domaćin SP-a osigurao plasman u polufinale, a naša reprezentacija ostala bez šanse da se uključi u borbu za odličje

Podsjećamo, hrvatski izbornik Lino Červar teško je podnio poraz te je žestoko govorio o danskim sucima koji su dijelili pravdu.

'Moram to reći javno i glasno. Ovo je bila pljačka koju je vidio cijeli rukometni svijet. Oni i Danci su nam oteli prvenstvo 2008., 2009. i 2010. Mi smo zaslužili pobjedu. To treba javno reći bez da se itko uvrijedi da amateri suci odlučuju o našim sudbinama. To je nedopustivo,' govorio je hrvatski izbornik te dodao: