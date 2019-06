Završila je jedna veličanstvena karijera; u mirovinu je otišao golman koji je Hrvatsku toliko puta bacio u očaj

Možete o njemu misliti što god želite, ali Thierry Omeyer (42) vjerojatno je najbolji rukometni golman u povijesti. I da, napokon možete otvoriti šampanjac jer popularni Titi je odigrao svoju posljednju utakmicu i nakon punih 25 godina profesionalne karijere otišao u više nego zasluženu mirovinu

Posebna je priča francuska reprezentacija s kojom je Titi Omeyer 'uhvatio' 14 medalja. Od toga čak 10 zlata - dva olimpijska, pet svjetskih i tri europska. Uz to ima i olimpijsko srebro te dvije bronce sa SP-a i jednu s EP-a.

Sigurno je jedan od najboljih, ako ne i najbolji rukometni golman svih vremena, ali u Hrvatskoj baš i nije bio najomiljeniji. Koliko je samo puta Titi bacao u očaj naše rukometaše i navijače, koliko nam je medalja samo 'skinuo' i otrgnuo s vrata. Ivano Balić, Igor Vori, Pero Metličić, Mirza Džomba, Blaženko Lacković, Domagoj Duvnjak, ma generacije hrvatskih rukometaša i dan danas ga sanjaju...

Za 'Les Expertse' je Omeyer od 1999. do 2017. godine odigrao 356 utakmica, a stigao je zabiti i četiri gola. No, pamtit će se ono u čemu je bio najbolji - fantastične obrane. U serijama. Kojima je doslovno izluđivao protivnike, 'ubijao' ih u pojam, demoralizirao ih... Tako je to kad si najbolji.