'Žapci' slavili po treći puta u Ligi prvaka; na Savi je pao Hannover

U susretu 5. kola B skupine vaterpolske Lige prvaka Mladost je na plivalištu uz Savu pobijedila Hannover s 15-13 (4-3, 4-4, 2-3, 5-3) upisavši i treću pobjedu u skupini.

Mladost je teško, ali posve zasluženo stigla do pobjede protiv njemačkog sastava kojem je ovo bio peti poraz.

Bio je to susret u kojem su gosti imali tek jedno vodstvo (2-1), no osam puta je rezultat bio izjednačen. Ključnim se pokazalo odlično otvaranje zadnje četvrtine u kojoj je Mladost od rezultata 10-10 stigla do tri gola prednosti (13-10). Hannover je smanjio na 13-12, ali je domaćin zabio dva gola u nizu za 15-12 i potvrdu pobjede.

Kod Mladosti najefikasniji su bili Miloš Ćuk sa šest golova, Alexander Brant Bowen s tri gola, te Cosmin Radu i Aljoša Kunac s po dva gola, dok je Ivan Marcelić imao sedam obrana. U suparničkim redovima Aleksandar Radović je zabio četiri, a Darko Brguljan tri gola.