Zadar prokockao prednost od 13 koševa pa na kraju izgubio od Dubaija

Odlično je momčad Danijela Jusupa započela drugo poluvrijeme i u 24. minuti imala velikih +13 (49-36). U 27. minuti je još uvijek bilo solidnih devet koševa viška na strani domaće momčadi (53-44), ali su gosti do kraja četvrtine napravili 7-0 i došli na samo dva koša zaostatka (53-51).

Zadrani su održavali minimalnu prednost do 34. minute, kad je Mate Kalajžić položio za 61-58. Nažalost, do kraja dvoboja Zadrani više nisu postigli koš iz igre, a jedina dva koša postigao je Vladimir Mihailović iz slobodnih bacanja. Dubai je u zadnje dvije minute ušao s prednošću od dva koša (63-65), a gosti su do kraja ovog neefikasnog dvoboja pogodili svih šest slobodnih bacanja i tako došli do pobjede.

Zadrani su imali samo 36,5% šuta iz igre, a gosti još i manje (35,6%). No, gosti su pogodili 22 od 23 slobodna bacanja i to im je donijelo pobjedu.