Zadar porazom u Laktašima ostao bez izgleda za doigravanje

U susretu 18. kola regionalne ABA lige košarkaši Zadra su na gostovanju u Laktašima u neizvjesnoj završnici izgubili od Igokee sa 92-94.

Zadar je izgubio nakon dramatične završnice u kojoj je mogao do pobjede ili produžetka, ali su Mislav Brzoja i Preston Knowles u posljednjih 16 sekundi promašili dva otvorena šuta.

Domaćin je bolje otvorio utakmicu i nakon pet minuta igre vodio je 15-9. Zadar je uzvratio serijom 8-0 i poveo 17-15, a do kraja prve dionice imao je i šest koševa prednosti (24-18). Otvaranje druge dionice ponovo pripada Igokei koja je od minus 6 stigla do plus tri (27-24). Uslijedio je novi preokret i vodstvo Zadra 33-27, ali se momčad iz Laktaša još jednom vraća i na odmor odlazi s dva koša prednosti (47-45).

U trećoj četvrtini Igokea je u dva navrata imala +4, no Zadar je u 29. minuti stigao do najvećih osam koševa prednosti (71-63). Međutim, uslijedio je novi preokret. Igokea je u završnici treće i u prvim minutama posljednje dionice smanjila na 77-75, a potom i na koš zaostatka (79-78), da bi pet minuta prije kraja povela 85-84.