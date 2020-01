Zabio je dva gola i zaradio zagrljaje od 'milijun dolara'; Milan slavi hrvatskog reprezentativca

Ante Rebić dugo je čekao priliku u redovima Milana, a onda je - eksplodirao! Zabio je dva gola, svoje prvijence u dresu 'rossonera', što je važnije zabio je u 93. minuti za pobjedu 3:2 protiv Udinesea i prometnuo se u spasitelja posrnulog velikana

Daleko je još Milan od potpunog spasa i borbe za mjesta koja vode u Europsku ligu ili Ligu prvaka, no nakon infarktne završnice i velike pobjede protiv Udinesea čini se kako su 'rossoneri' napokon na pravom putu.

A na taj ih je put izveo nitko drugi nego do sada osporavani napadač hrvatske reprezentacije Ante Rebić! Trpio je uvrede navijača iako u pravilu nije niti igrao. A i kad bi dobio priliku, bilo je to po par minuta u završnicama već riješenih utakmica... No, moralo je i njemu svanuti, a dogodilo se to danas na San Siru protiv Udinesea.