Za Rijeku stigle jako loše vijesti; evo na koga ide u LP ako bude prvak

Lechu je trebala pobjeda kod kuće protiv Piast Gliwica kako bi potvrdio titulu i to je učinio i slavio 1:0. Ferencvarosu je dovoljan bio i bod u gostima kod Gyora, ali je pobijedio i tako obranio titulu prvaka.

Titule ta dva kluba izravno utječu na raspored nositelja i nenositelja kvalifikacijama za Ligu prvaka. Hrvatski prvak, tko god on bio, krenut će u kvalifikacijama od 2. pretkola.

Nositelj bi sigurno bio Dinamo, a dobre su šanse bile da to bude i Rijeka. No, Riječanima je trebalo da naslov ne osvoje ili Lech ili Ferencvaros kako bi bili nositelji u 2. pretkolu, a to se ipak nije dogodilo. Tako će Rijeka u ždrijebu 2. pretkola bila bi među nenositeljima što joj bitno otežava europski put.

Što se Hajduka tiče, ako bi senzacionalno u nedjelju osvojio naslov prvaka, također bi bio među nenositeljima, ali to se odavno znalo. Prolazak u 3. pretkolo Lige prvaka donio bi svakom klubu najmanje skupinu Konferencijske lige.

Potencijalni protivnici Rijeke i Hajduka (nenositelji) u 2. pretkolu Lige prvaka:

Crvena zvezda, Ferencvaros, Maccabi Tel-Aviv, Slovan Bratislava, Karabah, Ludogorec, Dinamo Kijev, FCSB, Lech Poznan, Olimpija, Malmo, Kopenhagen ili Midtjylland.

Što se Dinama tiče, on bio u slučaju naslova prvaka bio nositelj u svim pretkolima Lige prvaka kao i svih drugih europskih natjecanja. Dinamo bi tako ušao među nositelje u 2. pretkolu Lige prvaka, a među nenositelje bi gurnuo Malmo.

Potencijalni protivnici Dinama (nositelj) u 2. pretkolu Lige prvaka:

Malmo, Žalgiris, Pafos, RFS, HŠK Zrinjski ili Borac Banja Luka, Lincoln Red Imps, KuPS Kuopio, The New Saints, FC Drita, Breidablik, Linfield, Budućnost.