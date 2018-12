Za Marija Hezonju ipak jedna važna novost, Bender se ne može pohvaliti ni time

Hrvatski igrači protekle noći NBA akcije imali su mizeran učinak, dvojac koji se našao u zapisniku, Mario Hezonja i Dragan Bender upisao je učinak bez 'učinka'.

New York Knicksi doživjeli su još jedan visok poraz, ovoga puta u Salt Lake Cityju, a nakon nekoliko utakmica bez ikakve minutaže, Mario Hezonja zaradio je 'novogodišnji poklon' od trenera Davida Fizdalea u vidu pet minuta provedenih na parketu. Dubrovčanin u tom vremenu nije uputio loptu prema košu, a uspio je upisati skok i dvije izgubljene lopte. Rudy Gobert predvodio je Jazz s 25 poena i 16 skokova.

Kako piše Sportklub.hr, Dragan Bender nema minutaže već nekoliko tjedana i vjerujemo kako 21-godišnjak jedva čeka kraj prijelaznog roka (7. veljače) kada bi mogao promijeniti klub. Sunsi su poraženi pred svojim navijačima od strane Denvera za koji je briljirao Jamal Murray s 46 poena.

Nuggetsi su zamalo uprskali vodstvo od 22 razlike u posljednjoj četvrtini, Sunsi su se primaknuli do 113:110, međutim gostujuća momčad iskoristila je slobodna bacanja u posljednjoj minuti čime su zadržali vodeću poziciju na Zapadu. Nikola Jokić pridodao je 21 poen, devet asistencija i osam skokova, dok je utakmicu mlade karijere odigrao Deandre Ayton na drugoj strani ubacivši 33 poena uz 14 skokova. Devin Booker dodao je 27, a TJ Warren 22 poena za Sunse.

Golden State Warriorsi uzvratili su Portlandu na porazu prije dva dana u Oaklandu, Klay Thompson s 32 poena te Kevin Durant i Steph Curry s po 25 predvodili su prvake čija je klupa u potpunosti zakazala, zajedno su svi igrači koje Steve Kerr ima na popisu rezervi postigli 18 poena, međutim klupa domaćih bila je još slabija (14 poena). Damian Lillard je upisao 40 poena za Portland, Jusuf Nurkić ponovno je bio odličan s 21 poenom i deset skokova, Warriorsi su nakon tri četvrtine održavali prednost od deset poena što su prenijeli i na samu završnicu dvoboja.

James Harden ostvaruje povijesne brojke, u novoj pobjedi Rocketsa, lanjski MVP lige ubacio je više od 35 poena i pet asistencija u sedmoj uzastopnoj utakmici izjednačivši se s legendarnim Oscarom Robertsonom. Harden je s 41 poenom treći put zaredom prošao granicu od četrdeset koševa, a sve dok Rocketsi nižu pobjede bez drugog najboljeg igrača u Chrisu Paulu.

Houston je u New Orleansu vodio 101:86 na ulasku u posljednjih šest minuta utakmice, međutim u završnoj minuti Pelicansi su se primakli na tri poena minusa, ali PJ Tucker je s dva slobodna bacanja osigurao pobjedu lani najbolje momčadi lige u regualrnoj sezoni. Eric Gordon je ubacio 21 poen za Houston, a Pelicansi su dobili čak četiri igrača s dvadeset ili više poena. Julius Randle zabilježio je 23 poena i 11 skokova, Anthony Davis identičan broj uhvaćenih lopti uz poen manje, 21 je upisao E'Twaun Moore, a 20 i devet dodavanja Jrue Holiday.

Od ostalih utakmica, Washington je ranije u večeri saznao kako će ostati bez Johna Walla idućih šest do osam mjeseci zbog operacije pete, no to ih nije spriječilo u pobjedi nad Hornetsima za koje je Kemba Walker ubacio 47 poena. Cleveland je poražen u Atlanti, Ante Žižić propustio je utakmicu zbog ozljede koljena, a Boston je slavio u Memphisu.

