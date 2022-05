Vozači Formule 1 podigli glas: 'To je jedan od krunskih dragulja našeg sporta, ne smijemo ga izgubiti!

Budućnost VN Monaca u Formuli 1 je upitna, a mnogi poznati vozači stali su uz utrku koja se održava na uskim ulicama

Organizatori moraju napraviti preinake na stazi kako bi se dobilo više mjesta za pretjecanja, a to nije lako. Uz to Monaco za održavanje utrke plaća godišnje Formuli 1 tek 15 milijuna dolara što je jako malo u odnosu na neke druge Grand Prixove koji moraju iskeširati i 50 milijuna dolara.

TAKO SE TO RADI

No ako se pita same vozače VN Monaca ne smije biti maknuta iz kalendara.

'Monaco je poseban. Volim kada se dodaju neke nove staze i novi gradovi u koje idemo, jer su to nova iskustva i privlače drugu publiku, što je zabavno i pomaže rastu našeg sporta, ali mislim da uz to još uvijek želite one temeljne F1 lokacije i staze kao što je Monako', rekao je vozač McLarena Daniel Ricciardo koji je dodao: