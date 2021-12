Vozač Formule 1 opisao kako je prevaren; završio je u Ugandi, a ono što je tamo vidio više ga je pogodilo od izgubljenog novca i vremena

Vozači u Formuli 1 tijekom karijere dožive i bizarne avanture pa je tako Pierre Gasly završio u afričkoj državi Ugandi

'Trebao sam pronaći neke sponzore i otputovao sam. Morao sam se sastati s tipom koji me želio sponzorirati. Bilo je to za vrijeme predsjedničkih izbora, tako da je postojao veliki rizik od pobune u zemlji. Ali ako sam htio voziti za Prema, morao sam pronaći novac i eto ga', počeo je svoju priču Gasly te je dodao:

U Ugandi ga je od prevare više pogodilo što je vidio kako ljudi žive…

'Bila je to prava avantura jer od početka do kraja ništa nije išlo kako se očekivalo. Mislili smo da se više nikada nećemo vratiti u Europu. Bilo je nevjerojatno vidjeti to siromaštvo i uvjete u kojima ljudi žive. Prošli smo kroz naselja kao što su favele i to vas tjera da vidite kakvi su neki dijelovi svijeta i kako siromaštvo utječe na neke ljude. Vratio sam se bez novca. Zapravo, izgubio sam novac na avionskim kartama. Ali to je bila dobra lekcija u životu.'