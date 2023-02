[VIDEO] Hajdukov trener Ivan Leko vrlo direktan po pitanju igre svoje momčadi; ide li ovo igračima ili 'šefovima'?

Hajduk je na Poljudu doživio poraz u Jadranskom derbiju od Rijeke 2:1. S time da su gosti do sudačke nadoknade vodili 2:0, ali je sudac domaćinima dosudio dva penala. jednog je Livaja realizirao, ali drugog nije, te se Rijeka kući vraća s tri boda

Hajduk je doživio drugi uzastopni poraz i jasno je da njegovi navijači ne mogu biti zadovoljni. Jer s dolaskom novog trenera Ivana Leke očekivali su puno više. Međutim, stareg Bilih, nije se skrivao, već je otvoreno pričao o problemima koje ima.

'Težak dan i bolan poraz doma nakon 3:0 iz Pule. Prvo poluvrijeme smo bili dobri protiv vjetra, no u drugom smo darovali dva gola i još nekoliko kontri. Baš loše. Moram prihvatiti da smo loši. Kad dođe malo nervoze, mi više ne ličimo na ekipu, počnemo nabijati. Nervira me to, ljut sam zato i tužan', priznao je Leko te nastavio.