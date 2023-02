[VIDEO/FOTO] Hajduk u nadoknadi dobio dva penala, ali Livaja je jednog promašio, pa se Rijeka s tri boda vraća kući

U posljednjem dvoboju 20. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige i Jadranskom derbiju, na Poljudu su snage odmjerili Hajduk i Rijeka. Gosti su imali 2:0, no domaćinima su u sudačkoj nadoknadi dosuđena dva penala. Livaja je jednog zabio, drugog nije i ostalo je 2:1 za Rijeku

Nevjerojatna je bila završnica utakmice na Poljudu u koju je Rijeka ušla s prednošću od 2:0. Prince Ampem je zabio u 65. za 1:0, a potom Matija Frigan u 83. minuti za 2:0. No, u 90. minuti je Marko Livaja realizirao jedanaesterac za 1:2, a u 95. je još jednom prvi strijelac lige namjestio loptu na bijelu točku, no njegov udarac je zaustavio Labrović i spriječio 2:2, odnosno, osigurao Rijeci tri boda.

Dosta rastrgano, prvenstveno zbog jakog vjetra, igralo se u prvim minutama drugog dijela kada je najvažniji trenutak bila teška ozljeda domaćeg igrača Sahitija koji je zbog toga napustio igru.

Rijeka je povela u 65. minuti i to nakon velike pogreške obrane Hajduka. Traljavo je reagirao Awaziem i omogućio Marinu da dođe do lopte. Ovaj je, pak, pucao pored dvojice suparničkih igrača, vratar Sentić je loptu odbio, ali samo do natrčalog Princea Ampema koji pogađa za 1:0.