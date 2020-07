[VIDEO, FOTO] Zoran Mamić prozvao prethodnike, a Igor Tudor bez imalo skromnosti: Trebalo je biti i uvjerljivije

Nogometaši Hajduka posve zasluženo odnijeli su sva tri boda s maksimirskog stadiona. 'Bili' su pobijedili 3:2, iako su 'modri' dva puta vodili. Naravno, nakon utakmice puno zadovoljniji bio je gostujući trener Igor Tudor

Zoran Mamić neće po dobrome pamtiti premijerni nastup u drugom silasku na trenersku klupu Dinama. Jer osim što su mu Bad Blue Boysi slali neugodne poruke, a potom i početkom drugog poluvremena napustili stadion jer se ne slažu s njegovim imenovanjem za trenera, Mamić je doživio i poraz od najvećeg suparnika. Uz igru koja ne uljeva povjerenje.

>> [VIDEO, FOTO] Kakav derbi u Maksimiru; Dinamo dva puta vodio, ali Hajduk i uz promašeni penal stigao do pobjede, junak 'bilih' mladi je Mario Čuić

'Nismo sretni kad izgubimo, ali čestitke Hajduku na zasluženoj pobjedi. U prvih 20-25 minuta imali smo glavu i rep i na dvije-tri pogreške izgubili smo nit igre i Hajduk je preuzeo kontrolu. Nismo uspjeli to pokriti, ali nesmotrenošću Gojaka dodatno smo se oslabili i cijelo poluvrijeme igrali s igračem manje, što nije jednostavno, pogotovo na kraju sezone', rekao je Zoran Mamić, a onda spomenuo nešto što se njegovom prethodniku Igoru Jovićeviću neće nimalo sviđati.

'Dinamo fizički nije u optimalnom stanju, to je za neku dublju analizu. Hajduk je iskoristio to, puno prijetio iz centaršuta i došao do tri boda'.