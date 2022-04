[VIDEO/FOTO] Željko Kopić otkrio taktiku kojom je 'slomio' Rijeku, a onda je posebno istaknuo dva svoja igrača

Dinamo je u derbiju 30. kola Hrvatski Telekom Prve lige na Rujevici preokretom pobijedio Rijeku 2:1 i tako se približio obrani titule prvaka. 'Modri' su u samo sedam minuta 'okrenuli' rezultat i u završnici utakmice stigli do velikog slavlja

'Mislim da se ne trebamo ponavljati oko toga koliko nam je nedostajao Ademi. Emreliju treba vremena, ali on pokazuje klasu. To su igrači visoke kvalitete. Puno ih vraćamo kroz utakmice, bilo je puno problema, ali nosimo se sa svojim dobrim i manje dobrim stvarima, moram biti zadovoljan. Ne gledam to tako da smo se riješili jednog konkurenta, bitno je pobjeđivati. Bez obzira na to s kim igramo, mi moramo uvijek biti na pravoj razini, do zadnjeg kola u borbi za titulu', zaključio je trener Dinama Željko Kopić nakon pobjede na Rujevici protiv Rijeke.