[VIDEO/FOTO] Hajduk je teškom mukom slomio Lokomotivu, ali trener 'bilih' već razmišlja o sljedećem protivniku; u 11. kolu Hajduk ide u goste Osijeku...

Hajduk je u 10. kolu Hrvatski Telekom Prve lige na Poljudu golom Marka Livaje pobijedio Lokomotivu 1:0. 'Bili' nisu blistali, bila je to vrlo izjednačena utakmica u kojoj 'lokosi' nisu iskoristili svoje prilike, a na kraju ih je 'kaznio' Livaja

'Samopouzdanje? Imamo puno novih igrača, trebat ćemo vremena za napredak. S pobjedama se lakše napreduje, u Osijek idemo puni samopouzdanja', zaključio je Gustafsson.

Oglasio se i jedan od Hajdukovih junaka, golman Lovre Kalinić.

'Nismo baš najbolje stajali od samog početka, lopta nam nije dobro kružila... Bila je to izjednačena utakmica, ali najvažnije smo ostvarili, a to su tri boda. Livaja? Nek nastavi tako svaku utakmicu, nema nitko od nas ništa protiv, dapače... Mislim da ne treba puno govoriti o njemu, njegova djela govore sve. I u Osijek idemo po tri boda, to je ono po što ideš kad izađeš na teren', rekao je Kalinić.