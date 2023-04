[VIDEO/FOTO] Drama na Šubićevcu; Hajduk imao 3:0, ali drhtao do zadnjeg sučevog zvižduka

Iako se do samog početka dvoboja nije znalo hoće li najbolji Hajdukov igrač, Marko Livaja, uopće biti spreman za utakmicu na Šubićevcu, Ivan Leko dobio je 'zeleno svijetlo' od liječničke službe i uvrstio Livaju u početnih 11. Sve to donijelo je splitskoj momčadi tri boda nakon pobjede 3:2

Hajduk je 16. pobjedom došao do 53 boda i smanjio zaostatak za vodećim Dinamom na sedam bodova, jer su Zagrepčani odigrali 1:1 u Velikoj Gorici. Šibenik je ostao na 24 boda i ima sedam bodova prednosti ispred Gorice koja je još uvijek prikovana za dno ljestvice.

Prvo poluvrijeme dvoboja na Šubićevcu prošlo je u obostrano aktivnoj igri, u kojoj su Hajdukovi igrači imali nešto više situacija iz kojih su mogli ugroziti domaćeg vratara Lovru Rogića, ali sve do same završnice to nisu uspjeli napraviti na pravi način. Šibenčani su bili manje konkretni, ali su oni prvi došli do velike prilike.

Akcija u 44. minuti mogla je završiti pogotkom, kad je Čanađija uputio prizemnu loptu s lijeve strane, a Dolček za pola koraka ostao prekratak pa je lopta je prošla kroz peterac i završila izvan granica igrališta.

Već u sljedećoj akciji Splićani su poveli. Ključnim se pokazalo dodavanje petom Benrahoua kojim je pronašao Marka Livaju. Kapetan Hajduka se sjurio u kazneni prostor, gdje ga je klizećim startom pokušao zaustaviti Stefan Perić, ali je samo gurnuo loptu tako da je najbolji strijelac SuperSport HNL-a mogao lakške zaobići istrčalog Rogića i neometan pogoditi za vodstvo gostiju u 45. minuti.