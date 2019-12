Velikan želi preduhitriti Real Madrid i PSG i pred nosom im odvesti Pogbu; nude 60 milijuna eura i veznjaka u zamjenu za Francuza

Juventus nudi Emrea Cana i 60 milijuna eura za Paula Pogbu koji je na meti Real Madrida i PSG-a

U Torinu su zato odlučili krenuti po pojačanja, a jedno od njih je Paul Pogba kojeg bi rado u svojim redovima vidjeli i Real Madrid i PSG. Kako bi preduhitrili konkurenciju, u Juventusu se spremaju na brzu reakciju ove zime, a Manchester Unitedu su spremni ponuditi 60 milijuna eura i Emrea Cana.

Emre Can je u sličnoj situaciji u kojoj se našao i naš Mario Mandžukić koji je napustio klub nakon što ga je Maurizio Sarri potpuno udaljio iz ekipe. Can nije uvršten na popis igrača za Ligu prvaka pa je jasno da i on želi napustiti klub. U Juventusu vjeruju kako bi Pogba bio idealno rješenje za pojačavanje veznog reda koji bi potom loptama hranio napadački trojac koji čine Paulo Dybala, Gonzalo Higuain i Cristiano Ronaldo, dok bi Canu dobro došla promjena sredine.

