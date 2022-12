Velika tuga među navijačima Juventusa; preminuo Čarobnjak koji je igrao s Del Pierom i Zidaneom

Nove tužne vijesti nam stižu iz svijeta nogometa. Talijanski medije prenose vijesti da je na Božić oko 13 sati u Montevideu preminuo bivši igrač Juventusa 49-godišnji Fabian O'Neill.

'Žene bi me osvojile kad se napijem i pokušavale me promijeniti, ali to nije bilo moguće. Nudili su mi i pomoć psihologa. Sada su sve moje bivše žene bogatije od mene', ranije je izjavio nogometaš koji nosio nadimak Čarobnjak zbog svog stila igre.

Ostao je upamćen da je u jednoj utakmici Cagliarija i Salernitane u nekoliko navrata sjajnim driblinzima ponizio tada mlađahnog Gennara Gattusa, a koji je iz očaja, nakon što je nekoliko puta bio prevaren, Urugvajcu uzvratio udarcima po nogama.

S Juventusom je osvojio jedan Scudetto, dok ima i naslov prvaka Urugvaja s Nacionalom. U reprezentaciji svoje zemlje nije ostavio dubok trag. Na 19 utakmica zabio je dva gola.

Bio je omiljen među Urugvajcima, ali i navijačima Stare dame iz Torina.