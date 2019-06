Veličanstveni doček za Karačića i Čupića; s rukometašima Vardara u Skoplju slavilo više od 250.000 ljudi

Rukometaši Vardara u ponedjeljak su kasno navečer sletjeli iz Kölna u Skoplje. Bila je to luda noć od koje se glavni grad Sjeverne Makedonije još oporavlja jer je osvajače Lige prvaka dočekalo 250.000 ljudi! Slavlje je trajalo sve do jutra...

Klub je doslovno u raspadu, igrači su nekoliko mjeseci bez plaće, praktički su svi još prije nekoliko mjeseci dobili papire i većina već ima nove klubove. No, odigrali su rukometaši Vardara do samog kraja, maksimalno, plasirali se za završni Final Four turnir, u polufinalu su eliminirali Barcelonu i na kraju u veličanstvenom finalu pobijedili Veszprem za svoj drugi naslov prvaka Europe!