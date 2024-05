Važne vijesti za sve navijače! UEFA u prodaju pušta još 100.000 ulaznica za EURO

Ulaznice u prodaji uključuju one koje su ponuđene za preprodaju tijekom ožujka i travnja, one koje su postale raspoložive nakon konačnog dovršetka konfiguracije stadiona te one koje osiguravaju mjesta s ograničenim pogledom, po nižoj cijeni. Prodavat će se po načelu "tko prvi".

Za različite utakmice u prodaji će biti različit broj ulaznica.