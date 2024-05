Vaterpolisti Primorja velikim preokretom izborili finale Eurokupa protiv Juga

Za razliku od Juga, koji španjolskoj momčadi nije dopustio nijedno izjednačenje, Primorje EB je plasman u finale izborilo velikim preokretom u drugom poluvremenu. Momčad Igora Hinića je nakon prve četvrtine imala minimalnu prednost (4-3), ali je onda upala u tešku napadačku krizu i gotovo 11 minuta ostala bez gola.

Spandau je to iskristio i serijom 4-0 došao do vodstva od 7-4. No, tada je uslijedilo napadački vatromet domaće momčadi koji su razgalili svoje navijače postigavši čak sedam golova u trećoj četvrtini u kojoj se istaknuo Niko Čubranić. Njegovim je golom, postignutim jednu desetinku prije isteka vremena u trećoj četvrtini, Primorje došlo do prvog vodstva (11-10) nakon prve četvrtine.

U zadnjoj četvrtini riječka momčad je triput iskoristila igrača više, suparnicima dopustila samo dva gola i tako došla do vrijedne pobjede i hrvatskog finalnog obračuna.

Četvorica igrača Primorja postigli su po tri gola, a to su bili kapetan Tin Brubnjak, Niko Čubranić, Kas Te Riele i Fabio Crippa. Dvaput je mrežu zatresao Lovro Paparić.

Strijelce njemačke momčadi predvodio je Denis Strelezkij s pet golova.

Finalni dvoboj Eurokupa na riječkom bazenu Kantrida, u kojem će se za pobjednički pehar boriti Primorje EB i Jug AO, na rasporedu je u subotu, s početkom u 20 sati. Od 17.45 sati za treće mjesto će igrati Spandau i Sabadell.