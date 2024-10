Valent Sinković šokirao rezultatom na Spartanu: 'Još da sam bolje znao pravila...'

Valent Sinković natjecao se u službenoj utrci, koju je završilo 195 natjecatelja, a u cilj je ušao nakon dva sata, 28 minuta i 15 sekundi, odnosno 14 minuta nakon pobjednika Adama Riaposa iz Slovačke. Da se natjecao u "otvorenoj" utrci, u kojoj su mogli sudjelovati svi, pobijedio bi s 15-ak minuta prednosti ispred prvog sljedećeg trkača.

'Ne mogu reći da je bila laganica, ali nije najteže što sam radio u životu. U svakom slučaju je jako zabavno jer se svašta događa. Ima skakanja, nošenja, plivanja, nažalost nema veslanja, tu bih bio u prednosti. Sjajno iskustvo i sigurno ću ovo ponoviti', rekao je Sinković i dodao:

'Preporučio bih ovo i drugim sportašima. Brat će sigurno doći sljedeći put, sad nije mogao jer je bio u Americi. Voli i on ovakve stvari, duga patnja, to je to. Sviđa mi se i ova čitava zajednica tih 'spartanaca'. Bodre jedni druge, sretni su za onog do sebe i jako su povezani. Idu po cijelom svijetu na te utrke. Bio sam i u Abu Dhabiju, ali je tu kod nas ipak puno, puno ljepše. Ti pogledi koji su pred tobom dok trčiš nema nigdje. Siguran sam da će se većina natjecatelja vratiti i sljedeće godine'.

Osim 'Beast' utrke, koja je održana jutros, popodne je na rasporedu završnica iznimno atraktivne utrke na 100 metara s preponama. Ta disciplina će, kako smo ranije pisali, biti uvrštena u program olimpijskog petoboja na sljedećim Igrama, a izravni prijenos završnice počinje u 16 sati na HTV-u i ide u više od 40 zemalja svijeta.