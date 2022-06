Vahid Halilhodžić pobjeđuje, spreman je na kompromise, ima autoritet znanja, a Marokanci ga i dalje ponižavaju. Žele ga se riješiti...

Bivši trener Dinama Vahid Halilhodžić je nedavno ispraćen zvižducima sa stadiona nakon susreta Maroka, reprezentacije kojoj je izbornik i koju je doveo do Svjetskog prvenstva, i Južne Afrike u kvalifikacijama za Afrički Kup nacija. Ne, nisu to bili zvižduci zbog lošeg rezultata ili igre. Maroko je slavio 2:1 i to nakon preokreta

Saga oko njegovog rata s glavnim zvijezdama reprezentacije i pritisaka Saveza se nastavlja. Kako javlja Le7tv, nogometni savez Maroka donio je odluku o Halilhodžićevoj smjeni. Naime, na njegovom popisu i dalje nema Hakima Ziyecha, zvijezde Chelseaja, a to izaziva veliko nezadovoljstvo kod navijača.