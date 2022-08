Uvertira pred subotnji derbi! Lokomotiva u odličnoj formi gostuje u Gorici, domaćini traže prvu pobjedu u ovoj sezoni

Nogometaši Gorice u prošlom su kolu imali 'prisilno hlađenje' jer je njihova utakmica s Hajdukom odgođena. No, mala je to utjeha nakon što pogledaju prvenstvenu ljestvicu na kojoj su - posljednji! Poraz od Osijeka na startu te dva remija, sa Šibenikom i Rijekom, to je učinak Gorice na startu nove sezone. A u goste im dolazi razigrana i efikasna Lokomotiva koja je u 1. kolu zamalo šokirala Dinamo, potom je dobila Rijeku i Osijek te nesretno izgubila u gostima kod Šibenika