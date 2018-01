Utučeni norveški izbornik i igrači složni tko je glavni krivac za njihov poraz!

Poslije poraza od Hrvatske na Euru (32:28) razočarani i utučeni su bili norveški izbornik i igrači, jer će se s ovog natjecanja najvjerojatnije vratiti bez medalje. Prema njima najveći krivac što nisu slavili je hrvatski vratar Ivan Stevanović

Prvo je pred novinare izašao izbornik Christian Berge.

'Hrvatska je protiv nas pokazala najbolju igru dosad na prvenstvu i čestitam im na zasluženoj pobjedi. Hrvatska je stvarno igrala sjajno u obrani, a njihov vratar Stevanović je bio prevaga. Mene je Hrvatska impresionirala brzinom, stvarno sanim očekivao da će se toliko brzo vraćati, pa nismo davali lake golove. No, izgubili smo jer smo promašivali, dosta proomašivali. A kada se na to nadoveže i ne baš dobra obrana, onda je poraz bio neminovan. Još možemo do polufinala, ali će nam sada biti jako teško', izjavio je Berge.