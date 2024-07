Utakmica istine u Pireju! Hrvatska protiv Grčke u velikom finalu lovi Olimpijske igre

GRČKA: Walkup, Larentzakis, Miraitis, Toliopoulos, Calathes, Kalaitzakis, Papagiannis, Charalampopoulos, Papanikolaou, G.Antetokounmpo, K.Antetokounmpo, Mitoglou

HRVATSKA: Filipović, Smith, Kapusta, Krušlin, Hezonja, Šarić, Vraneš, Branković, M. Drežnjak, D. Drežnjak, Zubac, Nakić

GRČKA - HRVATSKA 0:0

Hrvatska je do finala došla pobjedom protiv Slovenije (108:92) i porazom od Novog Zelanda (86:90) u grupnoj fazi turnira, a potom u polufinalu svladala Dominikansku Republiku (80:77). Samo pobjednik turnira osigurat će nastup na Igrama u Parizu.

Grčka koju predvodi MVP NBA lige Giannis Antetokounmpo je finale izborila bez ijednog poraza. Prvo je slavila protiv Dominikanske Republike (108:92) i Egipta (93:71), a onda je zaustavila Luku Dončića i Slovence (96:69).

'Grčka reprezentacija je izuzetno jaka. Tu je devet euroligaških igrača iz Panathinaikosa i Olympiakosa, tu je NBA super star, još dva igrača igraju Eurokup – sve u svemu jako dobro složena i vođena reprezentacija. Neće nam biti lako, ovdje će biti 14, 15 tisuća ljudi i oni su favoriti, no smatram da imamo i mi svoje adute. Moramo se dobro pripremiti, pametno odigrati i što duže ostati u egalu ne bi li došli u poziciju da iznenadimo,' rekao je hrvatski izbornik Josip Sesar.

Zubac se u dresu LA Clippersa često susreće s Giannisom Antetokounmpom koji je daleko najbolji igrač Grčke; 'Čuvam ga u NBA-u cijelu karijeru, uvijek ga ja čuvam kada igramo međusobno. Treba biti spreman na kontakt, on će uvijek prvi inicirati kontakt i doći k tebi. Treba uzimati što bolje šuteve i ne gubiti lopte da nam ne trče u leđa, a ako se to dogodi treba napraviti zid da on ne vidi nigdje rupu za prolaz. Oboje igramo fizički dosta agresivno i jedva čekam,' rekao je naš proslavnjeni centar.

Još jedna zanimljiva informacija je da je Dario Šarić potpisao dvogodišnji ugovor s Denver Nuggetsima vrijedan 10,6 milijuna