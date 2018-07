Upoznajte Englesku, mladu momčad koja stoji na putu Modriću i društvu; Kramarić ih je najsmješnije opisao

Bivši svjetski prvaci iz 1966. godine, Englezi su suparnici Hrvatskoj na putu do finala Svjetskog prvenstva. Činjenica jest kako Engleska od 1990. godine čeka veći rezultatski iskorak pa se svi, od igrača do navijača, nadaju da ova momčad - bez 'filmskih zvijezda', kako ih je nazvao Andrej Kramarić - može i do finala te nakon toga i naslova svjetskih prvaka. No ipak se nešto pita i motiviranu Hrvatsku

Ono što treba reći odmah u uvodu jest činjenica da Engleska ima drugu najmlađu reprezentaciju u svojoj bogatoj povijesti. Neki će analitičari reći kako su 'četiri godine prerano dosegnuli svoj vrhunac', a neki da u ovakvim eliminacijskim utakmicama ipak iskustvo ima veliku ulogu. U tom segmentu Hrvatska je u velikoj prednosti. No krenimo redom upoznati englesku momčad. S dvije pobjede protiv uvjetno rečeno lakših suparnika, a to su bili Tunis i Panama, te porazom od Belgije, Engleska je osvojila drugo mjesto skupine G i našla se u dijelu ždrijeba u kojem je i Hrvatska. >> Engleski novinar na pitanje o Hrvatskoj i Modriću ostavio nas je bez teksta; misli li zaista tako? U osmini finala sučelila se protiv Kolumbije, a zbog načina na koji je stigla do pobjede mnogi su rekli kako je to prekretnica u engleskim nastupima na svjetskim prvenstvima. Jer to je bilo prvi put u njezinoj povijesti da je prošla dalje nakon izvođenja udaraca s bijele točke. I očito im je to dalo dodatno samopouzdanje, jer momčad Garetha Southgatea lako se obračunala sa Švedskom u četvrtfinalu. Inače, same kvalifikacije za ovo Svjetsko prvenstvo Englezi su odradili gotovo pa savršeno. U deset utakmica upisali su osam pobjeda te dva remija, što je izborniku Garethu Southgateu, koji je značajno modernizirao igru Engleza, dalo pravo da nastavi sa svojim stilom rada i specifičnog vođenja momčadi, u kojoj nema, kako nam je Andrej Kramarić slikovito objasnio, 'filmskih zvijezda', već sjajnih mladih nogometaša. Inače, Soutgate je na klupu sjeo u listopadu 2016. godine, u drugom kolu kvalifikacija, nakon što je Sam Allardyce napustio klupu.

JEDINI NASLOV OSVOJILI SU U ENGLESKOJ Uz dvije kontroverze, postali svjetski prvaci Engleska je svoj jedini naslov osvojila na domaćem terenu 1966. godine. U kontroverznom četvrtfinalu pobijedila je Argentinu 1:0 golom Hursta, a Antonio Rattin nakon isključenja odbio je napustiti teren i morala ga je ispratiti policija. Novi sporni detalj zbio se u finalu. Nakon 2:2 u 90 minuta igrali su se produžeci. U 98. minuti Goeff Hurst pogodio je gredu i lopta se odbila na crtu. No glavni sudac, Švicarac Gottfried Dienst priznao je gol na asistenciju sovjetskog pomoćnika Tofiqa Bahramova iako nikad nije potvrđeno je li lopta u punom obujmu prešla gol crtu.

'Engleska reprezentacija je za mene, i prije samog prvenstva, bila jedan od favorita. Mladi su, puni energije, ne vidim tamo nijednu, da tako kažem, 'glumačku zvijezdu'. Igraju odličan nogomet, čak bih rekao malo drugačiji nego što smo navikli od njih. Bit će zanimljivo i ja se nadam da ćemo možda igrati i finale. Nikad ne znaš. Igrat će se top tekma i moramo biti ponosni', simpatično i jednostavno opisao ih je u noći nakon velike pobjede nad Rusijom Andrej Kramarić, koji u engleskoj reprezentaciji ima i velikog prijatelja, s kojim je dijelio svlačionicu Leicestera, Jamieja Vardyja.

Englezi vrijede dvostruko više, Harry Kane najveća zvijezda Doduše, kada usporedimo tržišnu vrijednost engleskih i hrvatskih nogometaša, jer Englezi prema transfermarktu vrijede 874 milijuna eura, a Hrvati 'samo' 364 milijuna eura, onda se čudimo tome kako se o Englezima govori izvan Otoka. I da, tek je Harry Kane, napadač Tottenhama, ime uz koje se spominju najveći europski klubovi, no koji ih je nedavno sve odbio novim potpisom ugovora, na čak šest godina, sa Spursima. Ovaj je igrač definitivno najveća zvijezda, odnosno igrač bez kojeg Engleska ne bi imala što tražiti na ovom SP-u. Kada je početkom lipnja, u prijateljskoj utakmici protiv Nigerije, ozlijedio gležanj, engleski su novinari počeli strahovati za rezultate Gordog Albiona. Na njihovu sreću, Kane se oporavio i već u utakmici protiv Tunisa, u šokantnoj završnici, zabio za pobjedu 2:1. Protiv Paname Kane je zabio još tri gola, potom i Kolumbiji u osmini finala. Protiv Švedske je malo zastao, a nadamo se da će 'zakazati' i u polufinalu protiv Hrvatske u srijedu.