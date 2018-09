Uoči Hrgovićevog meča karijere, napokon otkriveno zašto je prekinuo suradnju s trenerom koji ga je stvorio

Subotnji boksački spektakl u zagrebačkoj Areni najvećim dijelom pripada hrvatskom borcu Filipu Hrgoviću, koji će pokušati stići do prve značajne titule od kada je profesionalac – one WBC-ove interkontinentalnog prvaka. Suparnik mu je Amerikanac Amir Mansour

'Nije on htio nekog jačeg trenera, to nije bilo upitno. Poremetio je odnos s Leom zbog njegova pristupa. Nikad o Leu nisam govorio kao o čovjeku koji je nesposoban jer to nije točno. Leo ima jako dobrih osobina kao čovjek, osobito kao sportaš. Uporan je i predan radu. Ali bio je čovjek koji nije uvažavao mišljenje boksača. To se može raditi s prosječnim boksačem... 'Šuti i radi, ja sam ti tako rekao i gotovo'. Ali Filip nije taj tip boksača. On je poseban talent i to nisam rekao ja, nego prvi Leo. I ne može se svakomu pristupati isto, kao i u obrazovanju, gdje odgovorni nemaju vremena baviti se potencijalima da bi se razvijali. A Filip je potencijal i njega je uvijek mučio taj odnos. Kad god bi Lea nešto propitkivao - a znatiželjan je, uvijek bi otvarao teme na sportskom polju, ispitivao i tražio odgovore - nije to prihvaćao i nije imao vremena posebno se posvećivati tomu, otklanjati dvojbe i objašnjavati mu', objasnio je otac u razgovoru za 24 sata.

'Znao sam reći Filipu: 'Sve što imaš, reci svom treneru. S njim ideš u rat i on stoji iza tebe, tata ti tu ne može pomoći. Ništa nemoj zatajiti i nemoj misliti da ima stvari koje treneru ne možeš reći. Možda mu se to neće svidjeti, ali reci mu'.

'Ne treba iznositi prljavi veš, ovo su naprosto činjenice. Nije da se Filip, kako je Leo znao reći u javnosti, tako ponaša sad kad je došao novac. Čak je jednom rekao i da je to dio kućnog odgoja i genetike. Tada me uvrijedio. On zna da Filipova obitelj, a ni on sam nisu pokvareni. To što je on imao pitanja na koje mu ovaj nije odgovarao druga je priča. Nema to veze s genetikom'.

Odnos im je bio višestruko narušen, a sve je počelo, kako tvrdi Pero, još davne 2012. godine. I tu je otvorio dušu...

'Filip se vraćao u Hrvatsku iz Kazahstana s Leom i Hrvojem Sepom nakon nastupa u Svjetskoj boksačkoj ligi. Prije leta podigli su novac na banci, a Filipu nitko nije rekao da ga treba prijaviti na carini. Leo ga je ostavio na aerodromu i vratio se kući, a Filipa su zadržali u pritvoru mjesec dana! Dečka koji je mucao engleski jezik. Oduzet mu je novac i putovnica i praktički je bio u kućnom pritvoru u kampu gdje su bili boksači, bez prava na kretanje. Vratio se kući dva sata prije Nove godine, i to uz teške veze njihovih boksača i olimpijaca. Nikad neću zaboraviti poruku koju mi je tada poslao: 'Tata, Leo me izdao'. General je ostavio vojnika i otišao i to kasnije nikako nije mogao opravdati. A kakve biste odnose mogli imali nakon toga', upitao se Pero Hrgović, a za kraj ostavlja prijelomni trenutak odnosno točku zbog koje su se Filip i trener razišli.

'Ljudi su znali reći da je Filip prerastao Lea. Rekao sam im "Ma nemojte to pričati". Filip napreduje i ide, ali nikad nisam htio govoriti da ga je prerastao. Njih su prerasli njihovi odnosi. Nije njega Yoka pobijedio, Filip je sam sebe pobijedio. Uoči polufinala u Riju Leo se s njim posvađao zbog bezazlene gluposti. Kako se možeš zavaditi sa svojim boksačem koji ti sutradan ide po finale? Na meč je Filip išao jednim autobusom, a Leo drugim. Nakon Olimpijskih igara on to više nije mogao izdržati'.

