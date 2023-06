Umjesto SuperSport HNL-a on je izabrao odlazak u treću španjolsku ligu...

Tamošnji drugoligaš Deportivo Alaves, odnosno njegov vlasnik, drži 85 posto udjela u Istri 1961. Alaves je zato u siječnju 2019. poslao Galileu na posudbu u taj hrvatski klub. Istra ga je zatim u potpunosti preuzela 2021. kad je postao slobodan igrač i potpisala s njim ugovor koji je sada istekao.

'Ljudi u Puli su me doista lijepo primili, raširenih ruku, stekao sam brojne prijatelje. Vezao sam se za ljude na ulici. Bila je to doista čvrsta veza između kluba, grada, navijača i mene. Lijepo su me tretirali, a ja sam im uzvratio cijeneći ih jer su to i zaslužili. Oni su bili važni da se ugodno osjećam', kazao je Galilea kojem je bilo teško izdvojiti neki poseban trenutak jer je 'bilo svega':

'Najvažnije je što je došlo do evolucije, kako kluba tako i mene, tijekom koje smo puno naučili. Napredovali smo i sada smo drugačiji nego smo bili. Kada sam došao igrali smo dva puta doigravanje da ne ispadnemo iz Prve lige, a onda uspjeli ući u finale Kupa. Prošle godine smo, pak, bili na ničijoj zemlji, bila je to razočaravajuća sezona, no ove sezone smo ostvarili povijesni rezultat. Važno mi je da sada, zahvaljujući tom rezultatu, odlazim s dobrim okusom u ustima.'

Galilea, koji je protekle sezone upisao 33 nastupa, žali što s Istom nije zauzeo četvrto mjesto koje vodi u Europu, jer su bili blizu.