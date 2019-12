Ugledni sportski novinar nije se suzdržao; evo što on misli o igračima Hajduka

Iako je tema bila Europsko prvenstvo 2020., komentar ždrijeba i prognoze, razgovor u Studiju 4 počeo je s Hajdukom

Sportski novinar Edo Pezzi osvrnuo se na poraz Hajduka od Rijeke na Poljudu .

'Ono što sam rekao milijun puta, mogu ponoviti i danas. Dok god ne shvate problem bit će isto. Najlakše je smijeniti i napadati trenera. Ne branim Burića, ali to je logika. Voditi momčad u kojoj igraju drugoligaški i trećeligaški igrači, kako je rekao danas Zlatko Vujović u jednom intervjuu, to je čista utopija. Čovjek se muči, čovjek radi, ali vidjeli ste jučer da devedeset posto igrača pojma nema. Samo sa snagom, samo s treningom, to se ne može izvući. Ovo je realnost i dok se ne upre prstom u one koji su krivi za ovo, a to su sportski direktori koji su dovodili falš robu zadnjih godina, neće biti Hajduka. Možda bolje da je 4:0, da se vide sve rupe i svi problemi. Treba stavljati mlade igrače i vjerovati u njih', istaknuo je Pezzi za HRT.