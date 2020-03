UFC nije otkazao najveći borilački spektakl godine, ali aktualni prvak je zbog odluke predsjednika Rusije Vladimira Putina 'zarobljen'

Predsjednik Rusije Vladimir Putin do daljnjeg je odlučio suspendirati sve letove u državu i izvan nje. Time je upitno hoće li Khabib Nurmagomedov biti u stanju napustiti domovinu za eventualnu borbu protiv Tonyja Fergusona na UFC 249 priredbi, nakon što se za istu odredi lokaciju

Čini je kako je UFC-ov prvak lake kategorije uhvatio jedan od posljednjih letova kojima je uspio napustiti Kaliforniju te odletjeti za Moskvu, nakon čega se uputio kući u Dagestan. Tim putem otkrio je kako nije siguran u to kakva je trenutna situacija po pitaju njegove borbe protiv Tonyja Fergusona, planirane za 18. travnja na za sada još uvijek nepoznatoj lokaciji.

Dodatni problem za njega i UFC je odluka Vladimira Putina kako do daljnjega suspendira sve letove u Rusiju i iz nje, odnosno sav putnički zračni promet. Jedini dozvoljeni letovi su oni kojima bi se Rusi vraćali u domovinu, ali i to uz posebne dozvole vlade te uz posebno prilagođene mjere i uvjete.

Putin je dodao kako Rusija namjerava pobijediti pandemiju koronavirusa SARS-COV-2 u roku dva ili tri mjeseca, no nije poznato znači li to da je na toliko dugo vremena suspendiran i zračni promet. Rusija se trenutno nalazi u potpunoj karanteni do minimalno 5. travnja.