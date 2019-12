U velikom je derbiju srušio Celtic pa izborniku Zlatku Daliću poslao jasnu poruku

U nedjelju je odigran 420. Old Firm, najveći derbi škotskog prvenstva između Celtica i Rangersa. Slavili su 'gosti' 2:1, pobjednički je gol za Rangerse zabio Nikola Katić dok je Borna Barišić bio dvostruki asistent. Nakon velike pobjede, na koju su Rangersi na Celtic Parku čekali čak devet godina, Nikola Katić nije skrivao zadovoljstvo

'Sudac je pokazao na bijelu točku. Možda je bio penal, a možda nije. Ali Allan McGregor (golman Rangersa) me spasio. Nema se više što žaliti. To je sada prošlost', kazao je Katić te otkrio koliko mu ovaj gol za pobjedu u Old Firmu znači:

'Puno smo radili na tome. Svakog dana to treniramo. Bio sam jako sretan jer sam naporno trenirao i radio za to. Ovaj gol je vjerojatno moj najbolji trenutak u karijeri. Još mi je i draži jer je na tribinama bio i moj brat...'

Jasno, imao je Katić samo riječi hvale za najboljeg igrača ovog derbija, Bornu Barišića. Lijevi bek Rangersa i hrvatske reprezentacije asistirao je za oba gola i zasluženo je proglašen najboljim na terenu.