Trump potvrdio da će za svoj rođendan na travnjaku Bijele kuće organizirati najveći borilački spektakl ikad

‘Dana 14. lipnja sljedeće godine imat ćemo veliki UFC meč u Bijeloj kući. Na samom terenu Bijele kuće,’ izjavio je Trump tijekom nedavnog susreta s pripadnicima američke vojske u pomorskoj bazi Norfolk u Virginiji.

UFC-ov izvršni direktor Dana White ranije je potvrdio da je događaj pomaknut na lipanj, no ovo je prvi put da je objavljen točan datum. Trump je u početku ideju o UFC priredbi povezao s proslavom 250. obljetnice američke neovisnosti, no sada će se održati povodom njegova rođendana.

McGregor želi borbu, ali ništa još nije dogovoreno

Iako borci još nisu najavljeni, najviše pažnje izazvao je Conor McGregor, koji je javno tvrdio da će nastupiti na spektaklu. Irac je čak izjavio da je već potpisao ugovor i da je osobno u kontaktu s Bijelom kućom. Međutim, Dana White to je demantirao.

‘Još nismo započeli pregovore ni o jednoj borbi za događaj u Bijeloj kući,’ rekao je White na konferenciji nakon UFC-a 320. ‘To neće krenuti prije veljače. Jasno sam rekao da Conor želi nastupiti na toj priredbi i da je jako motiviran, ali ništa još nije dogovoreno. Nema pregovora ni s Bijelom kućom ni s bilo kojim borcem.’

Najveći spektakl u povijesti UFC-a

White je najavio da će UFC priredba u Bijeloj kući biti ‘najveći fight card u povijesti’, uz obećanje da će događaj postaviti nove standarde u organizaciji sportskih spektakala.

‘U siječnju počinjemo s novom fazom i ekskluzivnim medijskim partnerstvom s Paramountom. Moramo isporučiti ogroman i impresivan uvod, a onda u veljači počinjemo raditi na priredbi u Bijeloj kući. Već sada mogu reći da će to biti najveći borilački događaj ikada, barem u povijesti našeg sporta,’ poručio je White.

Kako bi pripremili teren za taj povijesni spektakl, UFC će, prema riječima Whitea, uložiti čak 700 tisuća dolara samo u obnovu travnjaka južnog dijela Bijele kuće nakon što priredba završi.

‘Bez ikakve sumnje, ovo će biti najzahtjevniji događaj koji smo ikada organizirali,’ zaključio je White.